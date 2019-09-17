Свои пять копеек: известный одессит придумал оригинальный денежный квест

Известный создатель памятника в честь Стива Джобса из металла Кирилл Максименко задумал новый проект. Задумка в том, создать скульптуру из монет. Для того, чтобы все получилось, ему понадобится поддержка одесситов.

Идея возникла у Кирилла в связи с тем, что НБУ с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты. А чтобы добро не пропадало зря, из него можно сделать кое-что оригинальное. Как отметил скульптор, он собирается сохранить на память для потомков монетки, номиналом в 1, 2 и 5 копеек, превратив их в арт-объект.

«Говорите, пять копеек ничего не стоят? – написал Кирилл Максименко на его странице в Facebook. – А ведь это беспрецедентный шанс увековечить первые металлические монеты в истории современной Украины. Я хочу создать из железных денег скульптуру, которая станет нашей новой достопримечательностью».

Как отметил скульптор, монетки из нержавеющей стали, а, значит, отлично соединятся методом сварки. А вот какого размера получится в итоге арт-объект, зависит не только от автора. Чтобы реализовать задумку, скульптор просит скинуться одесситов.

«Это шанс действительно по делу вставить #свои5копеек, – написал он. – Прошу поддержать репостом, несите денежки, делайте селфи со #свои5копеек и не забывайте хештег. Давайте вместе сделаем эту скульптуру!».

Кирилл уточняет, что мелкие монетки желающим помочь обменяют на крупные.

«Не нужно бесплатно, главное приносите. Заранее благодарен за поддержку!» – подчеркнул он.

На все – про все у горожан есть две недели. А после автор примется за работу. Фигурку обещает установить на одной из улиц Одессы.

Монеты можно нести сюда:

1. “Underpub”, ул. Приморская, 15/17

2. «Мана-мана», ул. Ольгиевская, 23

3. «Даун таун», ул. Жуковского, 39

4. Крамниця “Незалежні”, пл. Греческая, 30

5. «Мыльница», ул. Льва Толстого, 14

Фото: Facebook Кирилла Максименко