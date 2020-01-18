Жители 8-й станции Фонтана просят установить границы парка «Юность» и защитить его от застройки

Борьба за парк «Юность» у жителей близлежащих домов идет уже давно. В горсовете установили площадь парка, однако границы зеленой культурной зоны по сей день не нанесены на государственную кадастровую карту. Помимо этого, в мэрии отдали несколько участков в частные руки. Жители просят чиновников расторгнуть договоры, довести процедуру установления границ до конца, чтобы не было застроек.

Об этом сообщил корреспондент «Одесской жизни», побывав на митинге жителей 8-й станции Большого Фонтана в парке «Юность».

В 2003 году на данный парк чиновники в мэрии отвели 4 гектара, а согласно генплану города, площадь парка составляет более 6 гектаров. Эти два гектара – территория справа от улицы Литературной (если смотреть в сторону моря). Её намереваются застроить.

Также никакого упоминания о парке «Юность» нет на государственной кадастровой карте.

Через некоторое время прокуратура подала иск против Одесского городского совета об отмене решения. Суд удовлетворил требования прокурора, однако на основании на тот момент ещё действующего решения чиновников, земли успели раздать около 16 физическим лицам. И эти договоры об аренде ещё не расторгнуты.

«По факту, мы видим, что часть парка находится в частной собственности. В любой момент может начаться застройка. Местных жителей это беспокоит, и поэтому поводу мы собрались. Но собираемся мы уже не впервые. Мы хотим привлечь внимание чиновников к этому через СМИ, потому что уже все законные способы урегулирования данного вопроса просто исчерпаны», – рассказал глава общественной организации «Инициатива горожан» Дмитрий Демчук.

Организация Демчука уже более трех лет занимается благоустройством парка «Юность».

По его информации, участками владеют подставные лица, которые, предположительно, объединят свои «владения» для возведения многоэтажки.

В свою очередь и.о. начальника одесского ГАСК Александр Авдеев написал на своей странице в Fаcebook, что никакой застройки парка не планируется.

“Хотел бы обратить внимание всех СМИ и жителей города на несколько фактов. Во-первых, пятно застройки не является частью парка. Граница зелёной зоны начинается после дороги, что видно на фото. Это подтверждает и генплан города. Ни в коем случае застройка не будет вестись на территории парка. Во-вторых, госакты на земельные участки были оформлены в далёких 2000-х годах и право собственности на них никто не отменял. В-третьих, зонинг обозначил эту территорию, как Ж-1, что предусматривает строительство индивидуальных жилых домов (не многоквартирные дома). В-четвёртых, строительные паспорта были выданы управлением архитектуры еще в апреле и июне 2019 года. На основании этих документов были зарегистрированы уведомления о начале строительных работ”, – написал он.

Чиновник пообещал, что ГАСК будет реагировать на любые отклонения от документа при строительстве.

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