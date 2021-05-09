Парковка вместо ярмарки и свадьба в изоляторе: самые интересные одесские новости за субботу, 8 мая

В субботу, 8 мая 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и одесской области.

В Одессе сотрудники СБУ разоблачили сеть интернет-агитаторов и прекратили деятельность так называемой «ботофермы». Ее участники распространяли фейковую информацию с целью разжигания межнациональной розни и пропаганды сепаратизма.

В субботу, 8 мая, на Мемориале 412-й батареи в селе Гвардейское Лиманского района Одесской области перезахоронили останки 15 воинов, погибших в годы Второй мировой войны при обороне и освобождении Одессы. Здесь же состоялся митинг-реквием.

Стало известно, что появится в будущем на части того места, где располагается «Одесская ярмарка» на Дерибасовской. Прояснилась и судьба старого одесского Красного переулка.

Городские власти Одессы планируют существенно расширить пешеходную зону в центре города.

В одесском переулке Нечипуренко, во дворе дома №14, рождается новый стрит-арт, посвященный памяти Аркадия Львова и героям его романа «Двор».

В Измаильском следственном изоляторе зарегистрировали брак одного из заключенных с его избранницей.

Фото Марии Котовой