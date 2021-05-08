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СБУ разоблачила в Одессе интернет-агитаторов – собирались «разжигать» на майские

СБУ разоблачила в Одессе интернет-агитаторов – собирались «разжигать» на майские

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили сеть интернет-агитаторов и прекратили деятельность так называемой «ботофермы». Ее участники распространяли фейковую информацию с целью разжигания межнациональной розни и пропаганды сепаратизма.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом, агитаторы хотели создать «нужную информационную картинку» накануне и во время майских праздников. Через соцсети они распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь с тем чтобы создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая.

Кроме того, агитаторы планировали распространять во время массовых майских мероприятий печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима и прочую продукцию, запрещенную законодательством.

Также оперативники СБУ заблокировали в Одессе работу «ботофермы». Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), проводятся следственные действия.

Фото пресс-службы СБУ

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