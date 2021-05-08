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В Одессе хотят сделать пешеходными Екатерининскую площадь и улицу Ланжероновскую

В Одессе хотят сделать пешеходными Екатерининскую площадь и улицу Ланжероновскую

Городские власти Одессы планируют существенно расширить пешеходную зону в центре города.
Об этом сообщил накануне мэр Одессы Геннадий Труханов.

Предполагается, что по выходным к существующей пешеходной части улицы Дерибасовской будут добавлены часть улиц Ланжероновской и Екатерининской, а также Екатерининская площадь.

При этом, на каких конкретно участках ограничат движение транспорта, городской голова не уточнил.

По данным «Думской», свободной от авто зоной станут вся Ланжероновская, от улиц Гаванной до Пушкинской, участок улицы Екатерининской от одноименной площади до улицы Греческой, а также переулок Чайковского и Сабанеев мост.

Кроме того, может быть запрещен сквозной проезд транспорта в кварталах улиц Пушкинской и Ришельевской, примыкающих к Греческой.

На въездах в пешеходную зону планируется оборудовать посты муниципальной стражи, сотрудники которой будут пускать машины местных жителей и доставщиков продуктов, как сейчас происходит на Дерибасовской.

Как сообщалось ранее, в Одессе 8-9 мая введут некоторые ограничения на парковку и усилят контроль за движением автотранспорта.

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