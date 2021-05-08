На мемориале 412-й батареи под Одессой перезахоронили останки 15 защитников города (фото)

Прояснилось будущее «Одесской ярмарки» и Красного переулка (фото) Стало известно, что появится в будущем на части того места, где располагается «Одесская ярмарка» на Дерибасовской. Прояснилась и судьба старого одесского Красного переулка.

О будущем двух расположенных рядом исторических мест сообщил городской голова Геннадий Труханов. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Морвокзал: «полуостров» с памятниками, пушкой и музеем давних якорей (фото) Здесь суша соединяется с морем, здесь целый мир одесских достопримечательностей, и отсюда открывается особый вид на город – вроде как с палубы корабля. Отличное место для прогулок, особенно сейчас, когда и не жарко, и не дует зимний ветер. Это и в самом деле особое место – наш одесский Морвокзал. ПОДРОБНЕЕ