На мемориале 412-й батареи под Одессой перезахоронили останки 15 защитников города (фото)

Сегодня, 8 мая, на Мемориале 412-й батареи в селе Гвардейское Лиманского района Одесской области перезахоронили останки воинов, погибших в годы Второй мировой войны при обороне и освобождении Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Здесь же состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти и примирения и 76-й годовщине победы над нацизмом.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, 15 участников боевых действий, из которых 5 – моряки, перезахоронили у памятника погибшим шахтерам со всеми воинскими и христианскими почестями.
Останки бойцов нашли участники проекта «Варта Пам’яті», который действует с 2009 года. За это время поисковые отряды военно-исторических клубов «Память и слава», «Воинская доблесть» и «Варяг» нашли и перезахоронили останки порядка 550 солдат, погибших при обороне и освобождении Одессы, из них 174 (с учетом сегодняшних перезахоронений) – возле памятника погибшим шахтерам.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета