Новости Одессы и Одесской области

Без колец и шампанского: в Измаильском СИЗО состоялась «карантинная» свадьба

Без колец и шампанского: в Измаильском СИЗО состоялась «карантинная» свадьба

В Измаильском следственном изоляторе зарегистрировали брак одного из заключенных с его избранницей.

Как рассказали на Facebook-странице СИЗО, свадьба прошла с соблюдением норм карантина. Здесь не было белого свадебного платья, золотых колец и шампанского, но был свадебный рушник, на который стали заключенный и его невеста.

«Заключение брака в местах лишения свободы способствует положительной адаптации заключенных и осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными, сознательными гражданами», – утверждают в СИЗО.

Также в изоляторе сообщают, что заключенные и осужденные, как никто, нуждаются в любви, поддержке и понимании и больше стремятся освободиться условно-досрочно, чтобы оказаться рядом с родными и близкими.

В ДУ «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР» ВІДБУЛАСЬ РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ.
06 травня 2021 року в державній установі «Ізмаїльський…

Опубликовано Державна установа “Ізмаїльський слідчий ізолятор” Пятница, 7 мая 2021 г.

 

Иллюстрационное фото: shoppingpl.com

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить