Без колец и шампанского: в Измаильском СИЗО состоялась «карантинная» свадьба

В Измаильском следственном изоляторе зарегистрировали брак одного из заключенных с его избранницей.

Как рассказали на Facebook-странице СИЗО, свадьба прошла с соблюдением норм карантина. Здесь не было белого свадебного платья, золотых колец и шампанского, но был свадебный рушник, на который стали заключенный и его невеста.

«Заключение брака в местах лишения свободы способствует положительной адаптации заключенных и осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными, сознательными гражданами», – утверждают в СИЗО.

Также в изоляторе сообщают, что заключенные и осужденные, как никто, нуждаются в любви, поддержке и понимании и больше стремятся освободиться условно-досрочно, чтобы оказаться рядом с родными и близкими.

В ДУ «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР» ВІДБУЛАСЬ РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ.

06 травня 2021 року в державній установі «Ізмаїльський… Опубликовано Державна установа “Ізмаїльський слідчий ізолятор” Пятница, 7 мая 2021 г.

Иллюстрационное фото: shoppingpl.com