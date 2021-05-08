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Прояснилось будущее «Одесской ярмарки» и Красного переулка (фото)

Прояснилось будущее «Одесской ярмарки» и Красного переулка (фото)

Стало известно, что появится в будущем на части того места, где располагается «Одесская ярмарка» на Дерибасовской. Прояснилась и судьба старого одесского Красного переулка.
О будущем двух расположенных рядом исторических мест сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По словам мэра, при проведении работ в Красном переулке было снято пять слоев асфальта и обнаружена сохранившаяся брусчатка. Сегодня ее восстанавливают, а основание поднимают вровень с Дерибасовской. Там, где брусчатка отсутствует, будет использован мостовой камень, который был снят с других улиц и хранится на складах коммунального предприятия «Городские дороги».

В будущем, сообщил Труханов, Красный переулок будет восстановлен «в едином стиле». Здесь также планируется высадить деревья.

Труханов о будущем Одесской ярмарки

Одесская ярмарка, 8 мая 2021 г., работы
Одесская ярмарка, 8 мая 2021 г., обход
Одесская ярмарка, 8 мая 2021 г., камни
Одесская ярмарка, 8 мая 2021 г., МАФы
Одесская ярмарка, 8 мая 2021 г., ограждение

Что же касается «Одесской ярмарки» на Дерибасовской, о судьбе которой то и дело появляется информация в стиле «сносят – не сносят», то, как сообщает мэр, «на освобожденной от МАФов части этой территории будет создана муниципальная парковка».

В комментариях к посту многие одесситы уже выражают возмущения по поводу парковки в самом центре города.

На сегодняшний день брусчатка в Красном переулке частично уложена заново, эта территория сейчас ограждена от «Одесской ярмарки». Сама же ярмарка работает в своем привычном режиме.

Одесская ярмарка, 8 мая 2021 г., работает

Ярмарка работает в привычном режиме

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о сегодняшнем дне Красного переулка.

Фото и скриншот автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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