Прояснилось будущее «Одесской ярмарки» и Красного переулка (фото)

Стало известно, что появится в будущем на части того места, где располагается «Одесская ярмарка» на Дерибасовской. Прояснилась и судьба старого одесского Красного переулка. О будущем двух расположенных рядом исторических мест сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По словам мэра, при проведении работ в Красном переулке было снято пять слоев асфальта и обнаружена сохранившаяся брусчатка. Сегодня ее восстанавливают, а основание поднимают вровень с Дерибасовской. Там, где брусчатка отсутствует, будет использован мостовой камень, который был снят с других улиц и хранится на складах коммунального предприятия «Городские дороги».

В будущем, сообщил Труханов, Красный переулок будет восстановлен «в едином стиле». Здесь также планируется высадить деревья.

Что же касается «Одесской ярмарки» на Дерибасовской, о судьбе которой то и дело появляется информация в стиле «сносят – не сносят», то, как сообщает мэр, «на освобожденной от МАФов части этой территории будет создана муниципальная парковка».

В комментариях к посту многие одесситы уже выражают возмущения по поводу парковки в самом центре города.

На сегодняшний день брусчатка в Красном переулке частично уложена заново, эта территория сейчас ограждена от «Одесской ярмарки». Сама же ярмарка работает в своем привычном режиме.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о сегодняшнем дне Красного переулка.

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