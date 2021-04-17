Новости Одессы и Одесской области

«Особый режим» и апрельский снегопад: что интересного происходило в Одессе 16 апреля

«Особый режим» и апрельский снегопад: что интересного происходило в Одессе 16 апреля

В пятницу, 16 апреля 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких как знаковых, так и занимательных событиях в Одессе и Одесской области.

Долгожданное: в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса, которая досталась стране до глобальному механизму распределения COVAX.

Пугающее: Служба безопасности Украины анонсировала трехдневные антитеррористические учения в Суворовском районе Одессы и поселке Усатово.

Обнадеживающее: многоэтажный жилой дом по улице Хуторской, 6/3 в Одессе, пострадавший от взрыва бытового газа 2 апреля, обещают восстановить за счет местного бюджета.

Радует: городские службы Одессы рассматривают два варианта восстановления частично обрушившегося дома №10 на улице Ясной.

Не радует: уже этим летом стоимость проезда в одесских маршрутках может подорожать до 10 гривен.

Неожиданно: в Одесской области посреди весны выпал снег.

И напоследок небольшой курьез: в Беляевском районе Одесской области 85-летний местный житель получил свой первый паспорт гражданина Украины.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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