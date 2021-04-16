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Взрыв в одесской многоэтажке: дом на Хуторской обещают восстановить за счет бюджета

Взрыв в одесской многоэтажке: дом на Хуторской обещают восстановить за счет бюджета

Многоэтажный жилой дом по улице Хуторской, 6/3 в Одессе, пострадавший от взрыва бытового газа 2 апреля, обещают восстановить за счет местного бюджета.
Как сообщил замдиректора департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Виталий Цуркан, соответствующий проект уже разрабатывается.

По словам чиновника, договор между компанией, занимающейся разборкой аварийных конструкций и балансодержателем, был заключен неделю назад.

«Специалисты строительной академии посетили место инцидента и дали рекомендации относительно проводимых работ. Балансодержатель, управляющая компания «Суворовский», заказала технический вывод, который должны завершить на следующей неделе», – сказал Цуркан.

Сейчас на Хуторской проводятся работы по демонтажу аварийных элементов дома.

Также стало известно, что жильцов второй парадной, наиболее пострадавшей от взрыва, отселили: большинство из них сейчас живут родных, еще две семьи отселены в отель, а семью, состоящую из 46-летнего мужчины и его 80-летнего отца, разместили в учреждении соцзащиты.

Напомним, 2 апреля в Одессе прогремел взрыв в трехэтажном жилом доме № 6/3 в Хуторском переулке на Слободке. Взрыв повредил несущую стену дома, выбил окна, разрушил лестничный пролет. Спасатели эвакуировали 15 жильцов. После взрыва начался пожар, но его быстро ликвидировали.

В результате пострадали пятеро жильцов дома. Больше всего досталось хозяину квартиры, где взорвался газ – взрывная волна выбросила его из окна. Позже мужчина скончался в больнице.

Полиция начала по факту происшествия криминальное производство. Предварительная причина ЧП – сильная утечка газа.

Ранее в одесской мэрии пообещали отселить жильцов 12-ти пострадавших квартир.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

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