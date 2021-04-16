СБУ устроит масштабные учения в Одессе: могут ввести особый режим

Служба безопасности Украины анонсировала трехдневные антитеррористические учения в Суворовском районе Одессы и поселке Усатово.

Учения начнутся 20 апреля и будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Спецслужба будет тренироваться противостоять диверсантам и проверять уровень противодиверсионной защиты на потенциально уязвимых объектах, сообщили в областном главке СБУ.

В связи с учениями в отдельных районах могут ввести “особый режим”: запретить движение транспорта и пешеходов, проверять документы, осматривать вещи и автомобили граждан.

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