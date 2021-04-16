В Украину привезли вакцину Pfizer

В Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса, которая досталась стране по глобальному механизму распределения COVAX.

Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт “Жуляны” и доставил в Украину первые 117 тысяч доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее Украина заключила контракт с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Справка:

Вакцина Pfizer – это так называемая «генетическая» вакцина, разработанная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она содержит генетические инструкции, чтобы помочь иммунитету человека защититься от COVID-19. Доказанная эффективность составляет 95%.

Ранее в компании Pfizer заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C, что вызвало беспокойство у многих стран, которые заказывали этот препарат для прививки своих граждан. Между тем, вакцину Pfizer/BioNTech одобрили в Европейском Союзе, Великобритании и США.

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Ранее препарат одобрила для экстренного применения Всемирная организация охраны здоровья.

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