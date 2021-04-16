Курьез: в Одесской области 85-летний дедушка впервые получил паспорт

В Беляевском районе Одесской области 85-летний местный житель получил свой первый паспорт гражданина Украины.

В Беляевском районе Одесской области 85-летний местный житель получил свой первый паспорт гражданина Украины.

Как сообщили в пресс-службе миграционной службы Одесской области, пожилой мужчина, ранее имевший статус лица без гражданства, получил паспорт в форме ID-карточки.

Подготовить необходимый пакет документов старику помогли работники Беляевского районного отдела миграционной службы, а именно – установить через суд факт проживания в Украине. Затем на основании решения суда сотрудники паспортного стола оформили справку о регистрации лица гражданином Украины, а затем – и паспорт.

И теперь, как заверили в миграционной службе, имея ID-карту, мужчина сможет воспользоваться правами гражданина Украины.

Фото пресс-службы ГМС Украины в Одесской области