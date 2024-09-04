Встреча Сталина с митрополитами: как появилась современная РПЦ

Как митрополиты и патриарх бежали «на ковер» к Сталину

До так называемого «присоединения» Западной Украины в стране насчитывалось менее 300 храмов, притом, что десятилетием ранее их было порядка 40 тысяч. В 1938 году был упразднен единственный орган, который хотя бы создавал видимость какой-то государственной политики в сфере религии.

Это была комиссия по культовым вопросам при Президиуме ЦИК СССР. Оставалась, конечно, структура, которая «курировала» религиозные проблемы: это был спецотдел НКВД. Руководил им некий полковник Карпов. Его-то и вызвал «на ковер» главный советский безбожник, чтобы тот все организовал. По воспоминаниям самого Георгия Карпова, не более чем через пару часов после его телефонного звонка Сергию, все митрополиты уже были в кремле.

Зачем коммунистам понадобилась церковь, с которой они боролись

Понятно, что сподвиг на эту встречу Сталина чисто прагматический интерес. Церковь в годы страшной войны оказалась большой духовной, мобилизующей силой. Причем действовала она и словом, и делом: активно шел сбор средств (свыше 300 млн рублей) в фонд обороны, парафияне помогали ухаживать за ранеными в госпиталях.

На «церковные» деньги было построено 40 танков и несколько эскадрилий самолетов. Многие оставшиеся на оккупированных территориях священники шли в партизаны и были там не из последних.

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Патриарх Сергий еще до «исторической» встречи с «гениалиссимусом» более 20 раз со специальными посланиями обращался к верянам, жившим «под немцем» и просил их «помнить не только о собственной безопасности, но и о священной обязанности перед Отчизной и верой».

Кстати, в тему: на сайте Цензор.нет. сейчас можно почитать интересное интервью из нашей современности с самодостаточным названием «Капелан Віктор Шпоть: «Заповідь «Не вбий» на війні? Але ж кожний чоловік має святе зобов’язання – захищати своїх рідних…»

Та встреча Сталина с гостями длилась более 2 часов. По воспоминаниям Карпова, «Сталин сказал, что правительство знает о проведении патриотической работы в церквях с первого дня войны, что правительство получает очень много писем с фронта и с тыла, которые одобряют отношение церкви к государству».

Своя церковь с КГБшником во главе

Далее Сталин попросил митрополитов озвучить свои пожелания. Прозвучали просьбы: создать Синод, организовать богословские курсы, строить новые церкви и «реанимировать» существующие, освободить священнослужителей из тюрем, лагерей и ссылок, дав им право свободного проживания и передвижения по стране, издавать журнал Московской патриархии… Узурпатор все это сразу же одобрил.

Через месяц был создан правительственный Совет по делам Российской Православной Церкви. Его возглавил вышеупомянутый полковник Георгий Карпов, который оставался на этом посту до 1960 года. Во всех областях СССР появились чиновники из штата этого Совета. Коммунистическая власть по прямому указанию выгодополучателя – Сталина – принялась активно развивать СВОЮ церковь.

Остается лишь добавить, что 24 августа текущего года закон о запрете деятельности этой церкви в Украине подписал президент Владимир Зеленский.