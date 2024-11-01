Одеський митрополит Агафангел виступів проти РПЦ

Очільник Одеської єпархії митрополит Агафангел разом з 30 іншими єпископами Української православної церкви підписав відкритого листа яке засуджує дії Російської православної церкви щодо анексії Донецької єпархії.
Про це стало відомо із заяви архієреїв УПЦ, яку опубліковано на сайті Вінницької єпархії УПЦ, оприлюдненій 31 жовтня.
Російську церкву звинуватили в анексії єпархій які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. Так, рішенням РПЦ було знято з посади митрополита донецького Іларіона та призначення на його місце священника з Далекого Сходу Росії.
Агафангел є одним з найвпливовіших ієрархів Української православної церкви та очолює Одеську єпархію с 1992 року,
Позиція митрополита Агафангела, який довгі роки вважався одним з найконсервативніших архієреїв УПЦ, є особливо значущою. Його підпис під документом демонструє серйозні зміни у ставленні церковної еліти до дій Москви.
Це перший випадок, коли велика група єпископів УПЦ відкрито виступила проти церковних анексій з боку РПЦ. Раніше подібні дії Москви щодо єпархій в Криму та на інших окупованих територіях викликали лише приватні обговорення.
Але заяву підписала лише третина всіх єпископів, а очільник УПЦ митрополит Онуфрій та синод церкви не долучилися до неї. Це свідчить про певні розбіжності всередині церкви щодо подальшого курсу у відносинах з РПЦ.
Нагадаємо, що УПЦ у травні 2022 року заявила про відхід від Московського патріархату, хоча формально не проголосила автокефалію. Українська влада продовжує розглядати УПЦ як частину РПЦ, а нещодавно ухвалений закон може змусити церкву остаточно визначитися щодо розриву стосунків з Москвою під загрозою санкцій.
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