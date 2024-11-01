Одеський митрополит Агафангел виступів проти РПЦ

Про це стало відомо із заяви архієреїв УПЦ, яку опубліковано на сайті Вінницької єпархії УПЦ, оприлюдненій 31 жовтня.

Російську церкву звинуватили в анексії єпархій які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. Так, рішенням РПЦ було знято з посади митрополита донецького Іларіона та призначення на його місце священника з Далекого Сходу Росії.

Агафангел є одним з найвпливовіших ієрархів Української православної церкви та очолює Одеську єпархію с 1992 року,

Позиція митрополита Агафангела, який довгі роки вважався одним з найконсервативніших архієреїв УПЦ, є особливо значущою. Його підпис під документом демонструє серйозні зміни у ставленні церковної еліти до дій Москви.

Це перший випадок, коли велика група єпископів УПЦ відкрито виступила проти церковних анексій з боку РПЦ. Раніше подібні дії Москви щодо єпархій в Криму та на інших окупованих територіях викликали лише приватні обговорення.

Але заяву підписала лише третина всіх єпископів, а очільник УПЦ митрополит Онуфрій та синод церкви не долучилися до неї. Це свідчить про певні розбіжності всередині церкви щодо подальшого курсу у відносинах з РПЦ.

Нагадаємо, що УПЦ у травні 2022 року заявила про відхід від Московського патріархату, хоча формально не проголосила автокефалію. Українська влада продовжує розглядати УПЦ як частину РПЦ, а нещодавно ухвалений закон може змусити церкву остаточно визначитися щодо розриву стосунків з Москвою під загрозою санкцій.

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