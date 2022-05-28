УПЦ заявила о независимости от москвы и осудила вторжение россии

27 мая 2022 года в Киеве состоял Собор Украинской Православной Церкви который рассмотрел вопросы церковной жизни, возникшие в результате военной агрессии российской федерации против Украины.
О решениях, принятых на соборе, сказано в сообщении пресс-службы УПЦ.
Собор утвердил следующие решения:
- Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» (Исх.20:13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне.
- Собор обращается к властям Украины и Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие.
- Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.
- Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.
- Собор утверждает постановления Соборов епископов Украинской Православной Церкви и решения Священных Синодов Украинской Православной Церкви, заседания которых прошли в период после последнего Собора Украинской Православной Церкви (8 июля 2011). Собор одобряет деятельность Управления делами и Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.
- Собор имел размышления о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви.
- На период военного положения, когда связи между епархиями и церковным руководящим центром осложнены или отсутствуют, Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного Синода или Предстоятеля Украинской Православной Церкви, последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия.
- В последнее время перед нашей Церковью особенно остро встал новый пастырский вызов. За три месяца войны за границу были вынуждены уехать более 6 миллионов граждан Украины. Главным образом это украинцы из южных, восточных и центральных областей Украины. Значительная часть из них верны Украинской Православной Церкви. Поэтому в Киевскую Митрополию Украинской Православной Церкви приходят обращения из разных стран с просьбами открыть украинские православные приходы. Очевидно, что многие наши соотечественники вернется на Родину, но немало и останется на постоянное проживание за рубежом. В этой связи Собор выражает глубокое убеждение, что Украинская Православная Церковь не может оставлять своих верных без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспоре. Необходимо и дальше развивать миссию за рубежом среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности.
- Осознавая особую ответственность перед Богом, Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском Православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану в церковном теле. Особенно досадно, что последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, следствием которых стало образование «Православной Церкви Украины», лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога. Для того чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо:
- прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви.
- осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в «Уставе Православной Церкви Украины», фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви.
- решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов.
Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и нравственной чистоты.
- Подводя итоги проделанной работы, Собор преподносит благодарственную молитву Господу Милосердному за возможность братского общения и выражает надежду на прекращение войны и примирение враждующих. По словам святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, пусть со всеми нами, особенно братьями и сестрами во Христе Воскресшем, будут «благодать, милость и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви» (2 Ин. 1:3).