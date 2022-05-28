УПЦ заявила о независимости от москвы и осудила вторжение россии

Россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину Сейчас многие страны призывают россию разблокировать украинские черноморские порты, в которых стоят суда с продовольствием и так предотвратить назревающий голод в некоторых регионах мира. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, сутки 93: о ситуации на передовой Сегодня, в пятницу, 27 мая 2022 года, пошли 93-и сутки с начала вторжения путинских рашистов в нашу страну. И Украина героически противостоит захватчикам.

О ситуации на фронтах на утро сегодняшнего дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ