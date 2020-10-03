Одесский спортсмен совершил эко-сплав к морю на куче мусора (фото)

Инструктор по подводному плаванию, член каяк-клуба «Одесса» Александр Кушнир вместе с единомышленниками провел экологическую акцию: выловил из Днестра пластиковые бутылки и прочий мусор, смастерил из них каяк и проплыл на нем от рукава реки до Черного моря.

Как рассказал Кушнир у себя в Facebook, идея сплава на куче мусора пришла спонтанно.

«Я уже не знал, как докричаться до людей на берегах о мусоре, который вокруг них», – признался спортсмен.

План активистов был простой: собрать плавающий на реке мусор, смастерить из него «комфортную яхту» и доплыть на ней до самого Черного моря. Свою акцию они приурочили ко Дню чистых берегов.

«Весь строительный материал был собран прямо на реке. В радиусе пятнадцати метров. Ближе к границе целые завалы из этого ужаса», – рассказал Кушнир.

Он также признался, что труднее всего было удержать равновесие на импровизированной лодке.

«Да. На вид шикарно. Но я так не напрягался со времен армейской “радости”… И в тот ветреный день мне пришлось очень-очень несладко», – добавил Кушнир.

Тем не менее, импровизированная конструкция «показала себя хорошо», и через 11 часов пути каяк достиг берегов Беляевки, пройдя около 20 километров по основному руслу.

«Несколько километров в абсолютной темноте по камышовым лабиринтам. Отражение звезд на зеркальной поверхности озера, на котором я застрял в саргасовых водорослях и никакого ориентира о направлении движения. Приходилось прилагать такие усилия, чтобы сдвинуть гору бутылок, что боялся сломать карбоновое весло… Голова кружилась от переутомления, тело трусило от переохлаждения. А спина, ноги и зад подавали признаки жизни ощущением невыносимого жжения. Но полноту всего ощутил когда попытался встать на ноги у берега. Просто падал. Такого в моей жизни еще не было», – описал свои ощущения каякер.

При этом он остался доволен эко-путешествием и намерен когда-нибудь, хоть и «несколько иначе», его повторить.

Я СДЕЛАЛ ЭТО!

Так можно жить! В кожаном кресле и с карбоновым веслом. 🙂 Воскликнул один из рыбаков на берегу реки.

Да…. Опубликовано Александром Кушниром Пятница, 2 октября 2020 г.

Фото: Facebook Александра Кушнира, автор фото Константин Ткач