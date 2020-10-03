Новости Одессы и Одесской области

Одесский спортсмен совершил эко-сплав к морю на куче мусора (фото)

Одесский спортсмен совершил эко-сплав к морю на куче мусора (фото)

Инструктор по подводному плаванию, член каяк-клуба «Одесса» Александр Кушнир вместе с единомышленниками провел экологическую акцию: выловил из Днестра пластиковые бутылки и прочий мусор, смастерил из них каяк и проплыл на нем от рукава реки до Черного моря.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как рассказал Кушнир у себя в Facebook, идея сплава на куче мусора пришла спонтанно.

«Я уже не знал, как докричаться до людей на берегах о мусоре, который вокруг них», – признался спортсмен.

План активистов был простой: собрать плавающий на реке мусор, смастерить из него «комфортную яхту» и доплыть на ней до самого Черного моря. Свою акцию они приурочили ко Дню чистых берегов.

«Весь строительный материал был собран прямо на реке. В радиусе пятнадцати метров. Ближе к границе целые завалы из этого ужаса», – рассказал Кушнир.

Он также признался, что труднее всего было удержать равновесие на импровизированной лодке.

«Да. На вид шикарно. Но я так не напрягался со времен армейской “радости”… И в тот ветреный день мне пришлось очень-очень несладко», – добавил Кушнир.

Тем не менее, импровизированная конструкция «показала себя хорошо», и через 11 часов пути каяк достиг берегов Беляевки, пройдя около 20 километров по основному руслу.

«Несколько километров в абсолютной темноте по камышовым лабиринтам. Отражение звезд на зеркальной поверхности озера, на котором я застрял в саргасовых водорослях и никакого ориентира о направлении движения. Приходилось прилагать такие усилия, чтобы сдвинуть гору бутылок, что боялся сломать карбоновое весло… Голова кружилась от переутомления, тело трусило от переохлаждения. А спина, ноги и зад подавали признаки жизни ощущением невыносимого жжения. Но полноту всего ощутил когда попытался встать на ноги у берега. Просто падал. Такого в моей жизни еще не было», – описал свои ощущения каякер.

При этом он остался доволен эко-путешествием и намерен когда-нибудь, хоть и «несколько иначе», его повторить.

Я СДЕЛАЛ ЭТО!
Так можно жить! В кожаном кресле и с карбоновым веслом. 🙂 Воскликнул один из рыбаков на берегу реки.
Да….

Опубликовано Александром Кушниром Пятница, 2 октября 2020 г.

Фото: Facebook Александра Кушнира, автор фото Константин Ткач

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить