Новости Одессы за 2 октября: плюс два кандидата в мэры и самолеты в Амстердам

Утром в понедельник, 28 сентября, акцию протеста устроили жители поселка Котовского. Им не хватило общественного транспорта и они перекрыли движение для транспорта остального. Возникли пробки. Все дело в том, что еще с конца прошлой недели маршрутки проверяет полиция и развешает возить в них только сидячих пассажиров – в соответствии с карантинными требованиями. Мэр предложил временный

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