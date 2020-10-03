Новости Одессы и Одесской области

Новости Одессы за 2 октября: плюс два кандидата в мэры и самолеты в Амстердам

Новости Одессы за 2 октября: плюс два кандидата в мэры и самолеты в Амстердам

Вчера, 2 октября, «Одесская жизнь» сообщала о таких событиях.

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В городе Южном Одесской области открыли новую базу ВМС Украины. Здесь будут стоять патрульные катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск».

На кресло мэра Одессы претендуют еще два кандидата – политик Георгий Селянин и политолог Геннадий Чижов.

Также стало известно, кто претендует на пост главы города Рени Одесской области.

Авиакомпания SkyUp Airlines намерена открыть регулярные рейсы из Одессы в Амстердам (Нидерланды).

Накануне Дня учителя одесские педагоги высадили 95 деревьев в Киевском и Суворовском районах Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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