Новости Одессы и Одесской области

«Инфоксводоканал» установил новое оборудование на очистных сооружениях

«Инфоксводоканал» установил новое оборудование на очистных сооружениях

Филиал «Инфоксводоканал» продолжает масштабные работы по модернизации станций биологической очистки «Северная» и «Южная».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Сегодня нагрузка на очистные сооружения возросла в разы. Из-за активного использования химических средств в быту и производстве сами сточные воды стали более агрессивными по составу. Также усложняет процесс их очистки увеличение содержания загрязняющих веществ, например, фосфатов и нефтепродуктов от автомоек, жиров от заведений общественного питания. Многие предприниматели не спешат выполнять правила приема сточных вод в части установки локальных очистных сооружений, что вынуждает станции биологической очистки работать на пределе своих возможностей.

станция биологической очистки

Поэтому, чтобы не допустить аварийных ситуаций и ухудшения очистки стоков «Инфоксводоканал» устанавливает современное оборудование.

Изначально, специалисты водоканала полностью обновили очистные решетки и здание в котором они располагаются. Ведь именно здесь начинается первичная очистка стоков. Содержащиеся в воде крупные отходы и мусор собираются на стержнях решеток, после чего удаляются граблями и доставляются в контейнер на дробилку.

Через здание решеток на СБО «Северная» только за 1 сутки проходит не менее 150 млн.литров сточных вод, которые из-за своего агрессивного состава не щадят металл очистных решеток.

Именно поэтому «Инфоксводоканал» приобрел и установил решетки европейского образца шведской фирмы «Андерсон» из нержавеющей стали, которые смогут прослужить длительный период. Работа этих решеток полностью автоматизирована, а значит, в процесс удаления крупных отходов теперь не нужно привлекать персонал станций.

станция биологической очистки станция биологической очистки станция биологической очистки

Кроме этого, на станциях биологической очистки ранее была заменена система аэрации в аэротенках, установлены глубинные энергоэффективные насосы датской фирмы Grundfos, проложены новые линии электропитания. В этом году также модернизировали илоуплотнитель и лаборатории.

Как отметил директор «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко, своевременная замена оборудования значительно повышает качество и надежность очистки сточных вод, ведь это, прежде всего, залог экологической безопасности акватории Одесского залива. И на достигнутом останавливаться не будут. Кроме очистных сооружений сейчас обновляется и Главная канализационная насосная станция, которая перекачивает стоки больше половины города на СБО «Северная».

Новости компаний
Новости компаний ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить