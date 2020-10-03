«Инфоксводоканал» установил новое оборудование на очистных сооружениях

Сегодня нагрузка на очистные сооружения возросла в разы. Из-за активного использования химических средств в быту и производстве сами сточные воды стали более агрессивными по составу. Также усложняет процесс их очистки увеличение содержания загрязняющих веществ, например, фосфатов и нефтепродуктов от автомоек, жиров от заведений общественного питания. Многие предприниматели не спешат выполнять правила приема сточных вод в части установки локальных очистных сооружений, что вынуждает станции биологической очистки работать на пределе своих возможностей.

Поэтому, чтобы не допустить аварийных ситуаций и ухудшения очистки стоков «Инфоксводоканал» устанавливает современное оборудование.

Изначально, специалисты водоканала полностью обновили очистные решетки и здание в котором они располагаются. Ведь именно здесь начинается первичная очистка стоков. Содержащиеся в воде крупные отходы и мусор собираются на стержнях решеток, после чего удаляются граблями и доставляются в контейнер на дробилку.

Через здание решеток на СБО «Северная» только за 1 сутки проходит не менее 150 млн.литров сточных вод, которые из-за своего агрессивного состава не щадят металл очистных решеток.

Именно поэтому «Инфоксводоканал» приобрел и установил решетки европейского образца шведской фирмы «Андерсон» из нержавеющей стали, которые смогут прослужить длительный период. Работа этих решеток полностью автоматизирована, а значит, в процесс удаления крупных отходов теперь не нужно привлекать персонал станций.

Кроме этого, на станциях биологической очистки ранее была заменена система аэрации в аэротенках, установлены глубинные энергоэффективные насосы датской фирмы Grundfos, проложены новые линии электропитания. В этом году также модернизировали илоуплотнитель и лаборатории.

Как отметил директор «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко, своевременная замена оборудования значительно повышает качество и надежность очистки сточных вод, ведь это, прежде всего, залог экологической безопасности акватории Одесского залива. И на достигнутом останавливаться не будут. Кроме очистных сооружений сейчас обновляется и Главная канализационная насосная станция, которая перекачивает стоки больше половины города на СБО «Северная».