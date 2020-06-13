Одесский домопад: спасатели разобрали завалы рухнувшего дома на Ясной (видео, фото)

Подразделения ГСЧС завершили разбор завалов на месте обрушения части четырехэтажного жилого дома на Ясной, 10 в Одессе.

Дом рухнул в ночь на 10 июня. Работы спасатели завершили вечером в пятницу, 12 июня. Место обрушения расчистили, изъятые ценные вещи передали хозяевам, сообщили в облуправлении ГСЧС.

В разборе завалов участвовали 325 человек, которые задействовали 69 единиц техники.

Напомним, людей, которые остались без жилья из-за обрушения дома на Ясной, 10 в Одессе, временно поселят в санатории.

Напомним, что за один только май 2020 года в Одессе было три обвала:

22 мая обрушение произошло на Среднефонтанской, 29. Дом давно признан аварийным.

18 мая обрушение случилось на Торговой, 20. Вероятно, спровоцировало это незаконное строительство у стен дома, которое привело к сдвигу грунта.

8 мая рухнул флигель на Польском спуске, 9. Здание было аварийным.

А в предыдущие 5 лет «Одесская жизнь» писала о множестве подобных обвалов.

Март 2015. Обрушение аварийного дома на улице Ленинградской.

Май 2016. Обрушение части 3-этажного флигеля жилого дома по ул. Разумовской, 40.

Октябрь 2016. Обрушение стены двухэтажного дома по адресу Заславского, 15. Дом был признан аварийным еще в 2011 году.

Ноябрь 2016. Обрушилась стена дома по ул. Пишоновской.

Март 2017. Обрушение фасада дома на ул. Екатерининской.

Март 2017. Обрушение части жилого дома на Атамана Чепиги.

Июнь 2017. В Одессе произошло масштабное обрушение фасада гостиницы «Юность» на Французском бульваре.

Август 2017. Обрушение крыши жилого дома в Книжном переулке, 13.

Сентябрь 2017. Из-за начала строительных работ обрушилась часть здания, что находится по адресу Жуковского, 13.

Сообщала «Одесская жизнь» и о «крушении по частям» дома Гоголя.

И об ожидаемом «падении» некогда красивейшего Масонского дома в 2016-м году. Обозреть его руины даже туристы по сей день приходят.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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