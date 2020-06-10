В Одессе рухнул дом на улице Ясной, 10: 25 человек вывели из-под завалов (фото)

Сегодня, 10 июня, около 3 часов ночи рухнула часть четырехэтажного дома на ул. Ясной, 10. По предварительной информации, жертв нет.

Министр МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter сообщает, что из-под завалов спасатели вывели 25 человек. Слышен сильный запах газа.

Известно, что разрушено минимум пять квартир. При обвале пострадала одна женщина, которая получила рану бедра. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 10 июня в 3:09 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Ясная, 10 произошло частичное обрушение стены жилого дома. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение угловой части четырехэтажного жилого дома с 1-го по 4-й этаж, существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома. Крыша и чердачное помещение не пострадали. Жители дома эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС.

Во время эвакуации получила травмы жительница одной из квартир, которая госпитализирована в медицинское учреждение. По предварительной информации других пострадавших нет. Службой энергоснабжения дом обесточен. Проводятся работы по расчистке засыпанного колодца для отключения здания от газа.

На месте происшествия с жильцами дома работают психологи ГСЧС.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Фото: Арсен Аваков, Twitter; пресс-служба ГСЧС в Одесской области

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