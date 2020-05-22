Черговий обвал в Одесі: на Середньофонтанській частково обрушився фасад і дах будинку

Правоохоронці забезпечують правопорядок на місці руйнування будинку на вулиці Середньофонтанській, 29 в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередніми даними, в результаті часткового обрушення фасаду та даху двоповерхового житлового будинку ніхто не постраждав.

Рятувальники та поліцейські проводять евакуацію людей. Встановлюються анкетні дані всіх, хто міг знаходитися на момент обвалу в будівлі.

Це уже четвертий обвал впродовж місяця. Раніше постраждали будинки на вулицях Канатна, Польський спуск і Торгова.

Фото: ГУНП

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