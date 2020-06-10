Жильцов рухнувшего одесского дома переселят в санаторий — мэрия

Об этом на месте происшествия сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, передает корреспондент «Одесской жизни».

Виталий Цуркан, замдиректора Департамента горхозяйства:

В первую очередь мы занимаемся людьми, которые нуждаются во временном месте жительства. Мы готовимся предоставить временное жильё. Пока что, предварительно, мы расположим их в санатории «Мрiя» на 16-й станции Большого Фонтана. О количестве я пока не готов говорить. Также ожидаем заключения строительных экспертов, которые выяснят причину обвала. У данного дома не было аварийного статуса, но поступали жалобы от жильцов. Вчера, на сколько мне известно, здесь должна была быть комиссия.