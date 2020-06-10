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Жильцов рухнувшего одесского дома переселят в санаторий — мэрия

Людей, которые остались без жилья из-за обрушения дома на Ясной, 10 в Одессе, временно поселят в санатории.

Об этом на месте происшествия сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, передает корреспондент «Одесской жизни».

Виталий Цуркан, замдиректора Департамента горхозяйства:

В первую очередь мы занимаемся людьми, которые нуждаются во временном месте жительства. Мы готовимся предоставить временное жильё. Пока что, предварительно, мы расположим их в санатории «Мрiя» на 16-й станции Большого Фонтана. О количестве я пока не готов говорить. Также ожидаем заключения строительных экспертов, которые выяснят причину обвала. У данного дома не было аварийного статуса, но поступали жалобы от жильцов. Вчера, на сколько мне известно, здесь должна была быть комиссия.

Как сообщалось, происшествие уже прокомментировал глава Одесской ОГА Максим Куцый. Он пообещал подготовить пакет решений, которые помогут сохранить от разрушений дома в историческом центре города.

Напомним, обрушения домов в Одессе участились.

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