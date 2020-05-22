Обрушение на Среднефонтанской: балкой — по спине, с проблемами — на голове (фото)

Во дворе дома на ул. Среднефонтанской, 29, где произошло так называемое «частичное обрушение», я попала на импровизированное собрание. Оно и понятно: пусть все чаще и чаще, но все-таки не каждый день у нас «рухают» крыши здания и части деревянных галерей.
Что касается «никто не пострадал», то если балка, которая ощутимо ударила по спине живущему здесь Александру Иванченко — не в счет, то, конечно, не пострадал.
Александр — человек молодой, успел увернуться, и падающая балка, как он рассказывает, ударила по спине, а не голове. Его квартира — прямо под местом обрушения. Отметим — того обрушения, которое случилось вчера. А вообще обрушения здесь происходят гораздо чаще, чем можно себе представить. Александр обращает мое внимание на место, где грохнуло: очередная балка еле держится, может произойти очередное обрушение.
Сейчас Александр с женой и трехлетним сыном перебрались жить к маме. Мама живет в этом же дворе, чуть дальше от места, где грохнуло.
Живущая в этом доме уже 60 лет восьмидесятилетняя Алла Харченко проводит мне что-то вроде экскурсии по местам предыдущих обрушений. Рассказывает, что в каждой квартире этого дома — огромные трещины на стенах.
— У нас тут так много «проблем на голове» с нашими условиями жизни! Так и живем: мне вот сын придет поможет, кто-то тоже где-то подмажет-подкрасит, а как идет дождь, так мы замираем в ожидании — что и где грохнет после ливня, — говорит Алла Харченко.
О том, что дом давно официально считается аварийным, о том, что у его жителей — потолки в дырах, мне рассказывает Янина Брачковская и другие соседи. Одна из них повела в свою квартиру (№ 23). Да, это тот случай, когда трудно описать: нависшие потолки и следы тех самых «грохов». Кстати, эта квартира совсем в другом конце двора.
Отметим, ничем не лучше ситуация с условиями жизни под угрозой очередного обвала в доме рядом — № 31. Кроме того, как рассказывает житель еще одного дома, расположенного «впритык» к № 29 (пер. Среднефонтанский, 4), «у нас тоже постоянно что-то осыпается, падает, в общем, разваливаемся потихоньку».
Это все — к теме «и что ж это у нас тут так часто «домогрох» стал происходить?!». Жители обозначенных домов не молчат, рассказывают, что «постоянно ходят по инстанциям, бьют тревогу. Ну и периодически с опаской поглядывают на ту или иную балку, которая «если упадет — все завалится».
И тот факт, что дом считается аварийным, проблему ну никак не решает.
— Он у нас давным-давно аварийный, так и что? Другого жилья же нет, — резонно отмечают жители дома.
Я покидала очередной адрес бедствия (арка этого несчастного дома, кстати, вся в подпорках), и меня не покидало ощущение, что вся эта история мне давно знакома.
Точно! Оказывается, почти десять лет тому назад, в сентябре 2010 года, бывала я и в этом доме, и в том, что рядом — под номером 31 по Среднефонтанской. На что жаловались жильцы? На то, что в их доме и в квартирах постоянно что-то грохает, падает, осыпается,
Вот прямая речь одной из жительниц этого дома десять, произнесенная десять лет (!) назад:
— Нас постоянно снимают-валяют уже не один десяток лет, то есть, только обещают. Сначала одни инвесторы были, теперь — другие. Кажется, про нас вообще забыли. Да у нас, как видите, просто пройти по двору — дело непростое: там стена еле дышит, тут вообще непроходимая зона, здесь какие-то завалы. У нас даже по лестнице нормально подняться нельзя на галерею — каждая ступенька еле дышит. А вот недавно ночью у соседки потолок обвалился. Слава Богу, жива осталась…
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