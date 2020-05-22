Обрушение на Среднефонтанской: балкой — по спине, с проблемами — на голове (фото)

Во дворе дома на ул. Среднефонтанской, 29, где произошло так называемое «частичное обрушение», я попала на импровизированное собрание. Оно и понятно: пусть все чаще и чаще, но все-таки не каждый день у нас «рухают» крыши здания и части деревянных галерей.

Что касается «никто не пострадал», то если балка, которая ощутимо ударила по спине живущему здесь Александру Иванченко — не в счет, то, конечно, не пострадал.

Александр — человек молодой, успел увернуться, и падающая балка, как он рассказывает, ударила по спине, а не голове. Его квартира — прямо под местом обрушения. Отметим — того обрушения, которое случилось вчера. А вообще обрушения здесь происходят гораздо чаще, чем можно себе представить. Александр обращает мое внимание на место, где грохнуло: очередная балка еле держится, может произойти очередное обрушение.

Сейчас Александр с женой и трехлетним сыном перебрались жить к маме. Мама живет в этом же дворе, чуть дальше от места, где грохнуло.

Живущая в этом доме уже 60 лет восьмидесятилетняя Алла Харченко проводит мне что-то вроде экскурсии по местам предыдущих обрушений. Рассказывает, что в каждой квартире этого дома — огромные трещины на стенах.

— У нас тут так много «проблем на голове» с нашими условиями жизни! Так и живем: мне вот сын придет поможет, кто-то тоже где-то подмажет-подкрасит, а как идет дождь, так мы замираем в ожидании — что и где грохнет после ливня, — говорит Алла Харченко.

О том, что дом давно официально считается аварийным, о том, что у его жителей — потолки в дырах, мне рассказывает Янина Брачковская и другие соседи. Одна из них повела в свою квартиру (№ 23). Да, это тот случай, когда трудно описать: нависшие потолки и следы тех самых «грохов». Кстати, эта квартира совсем в другом конце двора.

Отметим, ничем не лучше ситуация с условиями жизни под угрозой очередного обвала в доме рядом — № 31. Кроме того, как рассказывает житель еще одного дома, расположенного «впритык» к № 29 (пер. Среднефонтанский, 4), «у нас тоже постоянно что-то осыпается, падает, в общем, разваливаемся потихоньку».

Это все — к теме «и что ж это у нас тут так часто «домогрох» стал происходить?!». Жители обозначенных домов не молчат, рассказывают, что «постоянно ходят по инстанциям, бьют тревогу. Ну и периодически с опаской поглядывают на ту или иную балку, которая «если упадет — все завалится».

И тот факт, что дом считается аварийным, проблему ну никак не решает.

— Он у нас давным-давно аварийный, так и что? Другого жилья же нет, — резонно отмечают жители дома.

Я покидала очередной адрес бедствия (арка этого несчастного дома, кстати, вся в подпорках), и меня не покидало ощущение, что вся эта история мне давно знакома.

Точно! Оказывается, почти десять лет тому назад, в сентябре 2010 года, бывала я и в этом доме, и в том, что рядом — под номером 31 по Среднефонтанской. На что жаловались жильцы? На то, что в их доме и в квартирах постоянно что-то грохает, падает, осыпается,

Вот прямая речь одной из жительниц этого дома десять, произнесенная десять лет (!) назад:

— Нас постоянно снимают-валяют уже не один десяток лет, то есть, только обещают. Сначала одни инвесторы были, теперь — другие. Кажется, про нас вообще забыли. Да у нас, как видите, просто пройти по двору — дело непростое: там стена еле дышит, тут вообще непроходимая зона, здесь какие-то завалы. У нас даже по лестнице нормально подняться нельзя на галерею — каждая ступенька еле дышит. А вот недавно ночью у соседки потолок обвалился. Слава Богу, жива осталась…

Дом на Среднефонтанской, 29 уже давно считается аварийным. Дом на Среднефонтанской, 29 уже давно считается аварийным. Дом на Среднефонтанской, 29 уже давно считается аварийным. Дом на Среднефонтанской, 29 уже давно считается аварийным. Дом на Среднефонтанской, 29 уже давно считается аварийным. Дом на Среднефонтанской, 29 уже давно считается аварийным. Дом на Среднефонтанской, 29 уже давно считается аварийным. Дом на Среднефонтанской, 29 уже давно считается аварийным.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.