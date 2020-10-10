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Одесские коммунальщики мало зарабатывают, но много потребляют – данные исследования

Одесские коммунальщики мало зарабатывают, но много потребляют – данные исследования

Одесские коммунальные предприятия (КП) лучше других публикуют информацию о своей деятельности, но лишь единицы могут просуществовать без поддержки городского бюджета.

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Об этом сообщает Украинская Служба Информации, ссылаясь на данные исследования центра “Эйдос”.

Эксперты центра оценивали работу коммунальщиков по таким критериям, как уровень информационной открытости и прозрачности, доступ к информации, наличие электронных деклараций руководителей предприятий, участие в тендерах.

Отметим, что по открытости и прозрачности Одесса в лидерах по сравнению с другими городами – одесские КП активно публикуют информацию о своей деятельности. Но есть исключения. Например, финансовую отчетность не разместили предприятия “Одестранспарксервис”, “Одесфарм” и “Одескоммунтранс”.

Несколько хуже обстоят дела с доступом к информации. В частности, центр просил предоставить копии приказов о премировании директоров КП. В итоге 12 предприятий проигнорировали запрос, а Одесский городской землеустроительный центр и ЖКС “Порто-Франковский” и вовсе отказались отвечать.

В том, что касается электронных деклараций, то таковые опубликовали все руководители КП. Но в некоторых случаях исследователей смутило полное отсутствие информации об их месте проживания.

Хуже в Одессе обстоят дела с тендерами – большинство предприятий города просто-напросто не используют систему государственных закупок Prozorro.

К тому же, одесские КП отличились своей склонностью к неконкурентным закупкам. Так, в 2018 году предприятие “Одесгорэлектротранс” провело тендеров на 117 млн грн, а вот прямых договоров заключил на 242 млн грн. За 2019 год показательный пример у “Горзелентреста” – конкурентные закупки на 17,8 млн грн, а прямые – на 21,6 млн грн.

Одновременно падает и конкурентность в системе госзакупок. Но это характерно не только для Одессы, но и в целом для Украины. Соответственно, снижается показатель экономии денег.

В частности, Одесса демонстрирует в среднем 2,7 участника процедуры закупки.

При этом интересная ситуация и с KPI коммунальных предприятий. Так, по данным экспертов, оборотность активов одесских КП высокая, но ликвидность – низкая, а рентабельность – еще хуже. В итоге рентабельность активов среди других городов-участников исследования у одесских предприятий самая низкая – 0,1%.

Кроме того, в Одессе из 35 КП только 6 имеют потенциал к самофинансированию.

Среди КП “ЖКС” только три прибыльных – “Вузовский”, “Черемушки” и “Порто-Франковский” (почти нулевая прибыль).

При этом среди одесских предприятий некоторые мало зарабатывают, но много потребляют, что свидетельствует о неэффективной работе и значительном финансировании из бюджета. В частности, в 2019 году рентабельность активов “Горзелентреста” составила 0,07%, “Горсвета” – 0,02%, “Городских дорог” – 0,02%.

Таким КП рекомендуют принимать участие в Prozorro и тем самым снижать расходы.

Фото иллюстрационное

Инфорграфика: Эйдос

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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