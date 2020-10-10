Одесские коммунальщики мало зарабатывают, но много потребляют – данные исследования

Одесские коммунальные предприятия (КП) лучше других публикуют информацию о своей деятельности, но лишь единицы могут просуществовать без поддержки городского бюджета.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации, ссылаясь на данные исследования центра “Эйдос”.

Эксперты центра оценивали работу коммунальщиков по таким критериям, как уровень информационной открытости и прозрачности, доступ к информации, наличие электронных деклараций руководителей предприятий, участие в тендерах.

Отметим, что по открытости и прозрачности Одесса в лидерах по сравнению с другими городами – одесские КП активно публикуют информацию о своей деятельности. Но есть исключения. Например, финансовую отчетность не разместили предприятия “Одестранспарксервис”, “Одесфарм” и “Одескоммунтранс”.

Несколько хуже обстоят дела с доступом к информации. В частности, центр просил предоставить копии приказов о премировании директоров КП. В итоге 12 предприятий проигнорировали запрос, а Одесский городской землеустроительный центр и ЖКС “Порто-Франковский” и вовсе отказались отвечать.

В том, что касается электронных деклараций, то таковые опубликовали все руководители КП. Но в некоторых случаях исследователей смутило полное отсутствие информации об их месте проживания.

Хуже в Одессе обстоят дела с тендерами – большинство предприятий города просто-напросто не используют систему государственных закупок Prozorro.

К тому же, одесские КП отличились своей склонностью к неконкурентным закупкам. Так, в 2018 году предприятие “Одесгорэлектротранс” провело тендеров на 117 млн грн, а вот прямых договоров заключил на 242 млн грн. За 2019 год показательный пример у “Горзелентреста” – конкурентные закупки на 17,8 млн грн, а прямые – на 21,6 млн грн.

Одновременно падает и конкурентность в системе госзакупок. Но это характерно не только для Одессы, но и в целом для Украины. Соответственно, снижается показатель экономии денег.

В частности, Одесса демонстрирует в среднем 2,7 участника процедуры закупки.

При этом интересная ситуация и с KPI коммунальных предприятий. Так, по данным экспертов, оборотность активов одесских КП высокая, но ликвидность – низкая, а рентабельность – еще хуже. В итоге рентабельность активов среди других городов-участников исследования у одесских предприятий самая низкая – 0,1%.

Кроме того, в Одессе из 35 КП только 6 имеют потенциал к самофинансированию.

Среди КП “ЖКС” только три прибыльных – “Вузовский”, “Черемушки” и “Порто-Франковский” (почти нулевая прибыль).

При этом среди одесских предприятий некоторые мало зарабатывают, но много потребляют, что свидетельствует о неэффективной работе и значительном финансировании из бюджета. В частности, в 2019 году рентабельность активов “Горзелентреста” составила 0,07%, “Горсвета” – 0,02%, “Городских дорог” – 0,02%.

Таким КП рекомендуют принимать участие в Prozorro и тем самым снижать расходы.

Фото иллюстрационное

Инфорграфика: Эйдос