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Геннадий Труханов передал Иверскому монастырю право использования земли

Геннадий Труханов передал Иверскому монастырю право использования земли

Мэр Одессы Геннадий Труханов торжественно вручил Иверскому мужскому монастырю, который расположен в Киевском районе, документ на право постоянного пользования участком земли, площадью около двух гектаров. Митрополит Онуфрий отметил, что Труханов заботится о прихожанах и всех одесситах, а не о своем благе.

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Торжественное событие было приурочено к визиту митрополита Киевского и всея Украины Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия.

Иверский монастырь
Иверский монастырь
Иверский монастырь
Иверский монастырь

«Мэр Одессы по-настоящему заботится вопросами православной веры. Его сегодняшний поступок сделан не в корыстных целях, не себе во благо, а для церкви, духовности, в котором православие воспитывает свою паству. К этой пастве относится большинство одесситов — о них его постоянная забота», — подчеркнул митрополит Онуфрий.

Городской голова добавил, что решение о передаче участка монастырю было принято на сессии горсовета, ему предшествовала долгая и кропотливая работа.

«Эти вопросы должны были решать предыдущие власти, но они не хотели ими заниматься, так что вся работа досталась нам. Мы планомерно ее проводим во благо православных и всех одесситов. Ведь храмы и церкви являются островками духовности, доброты, которых так не хватает в современном обществе. Нужно, чтобы духовенство и прихожане находились в спокойной обстановке и не боялись, что их каждый момент могут прогнать и построить на месте веры очередную высотку. А такие попытки были, но мы их вовремя пресекли. Чтобы они не повторялись, решаем земельные вопросы монастырей и церквей, будем и дальше действовать в этом направлении», — заверил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Это не первый храм, которому передают землю нынешние власти. Также при содействии городской власти за последние годы построено более десяти храмов в разных районах города.

Источник: Одесский курьер

Фото: страница Геннадия Труханова

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