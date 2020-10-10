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Велопрогулка по Одессе – где есть нужные дорожки?

Велопрогулка по Одессе – где есть нужные дорожки?

В современных условиях велосипед стал для многих единственным средством вести физически активный образ жизни. Однако проехаться по городским улицам не всегда удается с комфортом – в Одессе не так уж много дорожек, приспособленных для движения этого самого экологичного вида транспорта.

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Сейчас велосипед особенно актуален – ведь автомобили и маршрутки, так же, как трамваи и троллейбусы, чаще всего простаивают в пробках, что не прибавляет нервов их пассажирам. Кроме того, автовладельцы ведут малоподвижный образ жизни, который усугубляется еще и тем, что они постоянно находятся в зоне автомобильных выхлопов.

Возможно, поэтому с каждым годом жителей города, предпочитающих двухколесный транспорт, становится все больше. Однако проблема их безопасности все еще не решена, хотя власти постоянно разрабатывают проекты велоинфраструктуры города, где приоритет должен быть у пешеходов и велосипедистов.

Тем не менее, в Одессе стали появляться велодорожки, где велосипедисты, как опытные, так и начинающие, могут чувствовать себя в безопасности. И пусть не все из них отличаются максимальным удобством и протяженностью, свое предназначение они выполняют, и желающие смогут с пользой провести время на велосипедной прогулке.

Где найти велодорожки:

  • Суворовская аллея парка Шевченко;
  • Трасса здоровья;
  • улица Ольгиевская;
  • улица Краснова;
  • улица Варненская – улица Генерала Петрова (рядом со школой №100);
  • улица Долгая до улицы Львовской (проходит по проезжей части).
Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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