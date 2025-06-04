Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В рамках анализа публичных закупок, прокуратура выявила, что КНП «Березовская центральная городская больница» провела тендер на 10 мониторов пациента и 20 больничных коек общей стоимостью почти 2,9 млн грн. Однако единственным участником торгов оказался 20-летний предприниматель, зарегистрированный всего за несколько месяцев до тендера.

Проверка данных на портале «Prozorro» показала, что цены на оборудование значительно превышают среднерыночные. Кроме того, поставщик связан с компаниями, ранее привлечёнными Антимонопольным комитетом Украины к ответственности за антиконкурентные действия.

Для предотвращения нарушения интересов государства, прокуратура направила официальное уведомление заказчику, после чего договор был расторгнут.

Больница повторно объявила тендер, но уже на сумму менее 2 млн грн, что позволит существенно сократить бюджетные расходы.

Читайте также: В одесской больнице выгнали беременную женщину: начато служебное расследование