Проверил работу спецслужб: под Одессой 12-летний подросток заминировал торговый центр

Подросток из Южного решил «проверить» работу взрывотехников

Как сообщили в пресс-службе областного Главка Нацполиции, накануне 12-летний школьник позвонил в полицию и сообщил, что в одном из магазинов в торговом центре Южного заложена бомба.

По указанному адресу моментально прибыли оперативники, спасатели и медики. Из здания ТУ эвакуировали около полусотни посетителей и персонал заведения. Но после того как специалисты обследовали здание, выяснилось, что никакой взрывчатки там нет.

Позже в полиции установили, что «минер» – учащийся шестого класса одной из Школ Южного: таким образом он решил проверить, как работают спецслужбы.

О выходке подростка сообщили его матери. Женщина была ошеломлена поведением сына, ведь ранее с ним проблем никогда не было.

Поскольку малолетний «минер» не достиг возраста уголовной ответственности за подобные «шалости», правоохранители будут обращаться в суд с ходатайством о применении к нему принудительных мер воспитательного характера. А мать школьника привлекут к административной ответственности.

Одесские «минеры»: наивная первоклашка и расчетливый шантажист

Как рассказывала «Одесская жизнь», подобный курьез произошел в Одессе в декабре 2020 года: тогда 6-летняя первоклассница «заминировала» свою школу, чтобы скорее уйти домой и поиграть с котенком. В итоге с девочкой пообщались сотрудники ювенальной превенции, а ее родителям пришлось понести административное наказание.

А в минувшее воскресенье, 9 января 2022 года,в Одессе неизвестный «заминировал» 24 торговых центра и, к тому же, потребовал 650 тысяч гривен, оставив их «в дупле второго дерева в парке возле вокзала Одессы». Взрывных устройств ни в одном ТЦ не нашли, а вот «вычислили» ли решившего «поиграть» с правоохранительными органами шутника, в полиции не уточнили.

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