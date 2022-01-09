В Одессе проверяют торговые центры: их пообещали взорвать

Сегодня днем, 9 января 2022 года, в Одессе в очередной раз добавилось работы правоохранителям и взрывотехникам: в полицию поступила информация о заминировании ряда торговых центров в разных районах города.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, с целью проверки данной информации на места выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Подробности в полиции не разглашают. Между тем, по неофициальным данным, сегодня на почту СБУ пришло письмо от некоего «кроноса», в котором он требует дать 650 тысяч гривен, оставив их «в дупле второго дерева в парке возле вокзала Одессы». В противном случае все одесские ТЦ якобы будут взорваны.

«Игра началась, удачи вам!»,

– добавил неведомый минер.

Напомним, в субботу, 8 января, в Одессе уже «минировали» ТЦ «Сады Победы».

А в прошедшем году Одессу накрыла целая волна ложных минирований. Внимание телефонных террористов привлекли школы, детские сады, суды, Одесский аэропорт, здание одесской мэрии и даже памятник Дюку и Воронцовская колоннада.