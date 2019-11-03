Одесситы заплатят 100 тысяч гривен за песни Джорджа Майкла в дельфинарии

Ивент-агентство, которое организовывает мероприятия в Одессе, обвинили в нарушении авторских прав.
Так, претензии к фирме предъявили в American Society of Composers, Authors and Publishers.
Об этом стало известно из материалов Единого судебного реестра.
Все потому что агенство без разрешения использовала музыку известных звезд в коммерческих целях. Композиции звучали во время представления в киевском дельфинарии. В частности, там можно было услышать песни “Careless Whisper” Джорджа Майкла, “Rock Around The Clock” Bill Halley, “Long Tall Sally” Little Richard и “Pump It” группы The Black Eyed Peas.
В итоге на одесситов подало в суд “Украинское агентство по авторским и смежным правам”. Ответчикам придется заплатить за музыку около 100 тысяч гривен.
Фото: sos.fishki.net
не надо колхозников из этого агенства, ассоциировать с гордым словом одесситы) Одесситы процентов 50 уже в Израиле и Америке, нас всё меньше, поэтому не надо к нам приписывать приезжее неподобие, жить в Одессе и быть одесситом это две большие разницы