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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы заплатят 100 тысяч гривен за песни Джорджа Майкла в дельфинарии

Одесситы заплатят 100 тысяч гривен за песни Джорджа Майкла в дельфинарии

Ивент-агентство, которое организовывает мероприятия в Одессе, обвинили в нарушении авторских прав.

Так, претензии к фирме предъявили в American Society of Composers, Authors and Publishers.

Об этом стало известно из материалов Единого судебного реестра.

Все потому что агенство без разрешения использовала музыку известных звезд в коммерческих целях. Композиции звучали во время представления в киевском дельфинарии. В частности, там можно было услышать песни “Careless Whisper” Джорджа Майкла, “Rock Around The Clock” Bill Halley, “Long Tall Sally” Little Richard и “Pump It” группы The Black Eyed Peas.

В итоге на одесситов подало в суд “Украинское агентство по авторским и смежным правам”. Ответчикам придется заплатить за музыку около 100 тысяч гривен.

Фото: sos.fishki.net

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1 комментарий
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Гурий Серокудин
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Гурий Серокудин

не надо колхозников из этого агенства, ассоциировать с гордым словом одесситы) Одесситы процентов 50 уже в Израиле и Америке, нас всё меньше, поэтому не надо к нам приписывать приезжее неподобие, жить в Одессе и быть одесситом это две большие разницы

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