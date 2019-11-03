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Новости Одессы и Одесской области

Надел на голову пальто, чтоб не кричала: под Одессой подросток ограбил собственную бабушку

Надел на голову пальто, чтоб не кричала: под Одессой подросток ограбил собственную бабушку

Инцидент произошел в Раздельнянском районе. Там 16-летний местный житель украл у бабушки 16 тысяч гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Так, подросток часто захаживал к бабушке в гости и знал, что она собирала деньги на черный день и хранила их в кармане фартука. Однажды у предприимчивого молодого человека созрел план – он надумал отнять сбережения у родственницы.

Прихватив с собой 22-летнего товарища, парень заявился домой к пенсионерке. Выждав удобный момент, внук стал действовать. Чтобы бабушка не подняла крик, снял с вешалки пальто и накинул ей на голову. Пока удерживал силой, чтоб не сопротивлялась, друг нашел фартук и достал оттуда деньги. Довольные легкой добычей, молодые люди убежали.

Пенсионерка, прийдя в себя, тут же позвонила в полицию. Сообщников задержали по горячим следам. Они не стали отнекиваться и признались в содеянном правоохранителям. Молодые люди легко отделалиь. Бабушка пожалела собственного внука и забрала заявление. Теперь малолетнему вору и его напарнику могут максимум посадить под домашний арест.

Фото: smolnarod.ru

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