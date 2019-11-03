В Нацпарк под Одессой прилетели краснокнижные птицы из Тундры (фото)

Об этом рассказал в Facebook старший научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.

Так, по его словам в наших краях обосновалось около 200 лебедей-кликунов и несколько десятков малых лебедей. Они живут в тундре Евразии, кроме того, гнездятся на западных островах Ледовитого океана.

А к нам прилетели на зимовку, так как в холодное время года пернатым подходит климат украинского Причерноморья.

Этих птиц очень редко можно встретить в Украине. У нас их занесли в национальную Красную книгу.

Фото: Иван Русев, Facebook