В Нацпарк под Одессой прилетели краснокнижные птицы из Тундры (фото)

Тундровых лебедей заметили в НПП “Тузловские лиманы”.
Об этом рассказал в Facebook старший научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.
Так, по его словам в наших краях обосновалось около 200 лебедей-кликунов и несколько десятков малых лебедей. Они живут в тундре Евразии, кроме того, гнездятся на западных островах Ледовитого океана.
А к нам прилетели на зимовку, так как в холодное время года пернатым подходит климат украинского Причерноморья.
Этих птиц очень редко можно встретить в Украине. У нас их занесли в национальную Красную книгу.
Фото: Иван Русев, Facebook