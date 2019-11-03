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Новости Одессы и Одесской области

В Нацпарк под Одессой прилетели краснокнижные птицы из Тундры (фото)

В Нацпарк под Одессой прилетели краснокнижные птицы из Тундры (фото)

Тундровых лебедей заметили в НПП “Тузловские лиманы”.

Об этом рассказал в Facebook старший научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.

Так, по его словам в наших краях обосновалось около 200 лебедей-кликунов и несколько десятков малых лебедей. Они живут в тундре Евразии, кроме того, гнездятся на западных островах Ледовитого океана.

А к нам прилетели на зимовку, так как в холодное время года пернатым подходит климат украинского Причерноморья.

Этих птиц очень редко можно встретить в Украине. У нас их занесли в национальную Красную книгу.

Фото: Иван Русев, Facebook

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