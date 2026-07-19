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На 86-м году жизни умер Почетный гражданин Одессы Валерий Малахов.

Он возглавлял Одесский политехнический университет с 1987 по 2010 год.

Валерий Малахов был известным ученым в области технической кибернетики и автором более 170 научных работ.

Валерий Малахов был доктором технических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины и заслуженным работником народного образования Украины.

С 1987 по 2010 год он возглавлял Одесский национальный политехнический университет (сейчас – Национальный университет «Одесская политехника»). За годы его руководства вуз стал одним из крупнейших образовательных центров юга Украины и вошел во Всемирную ассоциацию университетов и Ассоциацию университетов Европы.

«Валерий Павлович – известный специалист в области технической кибернетики, автор более 170 научных работ. Выдал 6 учебников, учебное пособие и монографии, получил 5 авторских свидетельств на изобретения, подготовил 7 докторов и 14 кандидатов наук», – рассказали в горсовете.

За вклад в развитие науки и образования Валерий Малахов был удостоен многочисленных государственных и международных наград, в том числе орденов «За заслуги» I, II и III степени.

Звание Почетного гражданина Одессы Валерию Малахову было присвоено в июле 2004 года.

Напомним, ранее ушел из жизни директор Одесского историко-краеведческого музея Юрий Слюсарь.