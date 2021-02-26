Обыски в мэрии и подорожавший бензин: что происходило в Одессе 25 февраля

В четверг, 25 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Первым прививку от COVID-19 в Одессе получил заведующий детским отделением Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко.

Экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко, который по приговору суда получил 7 лет и 3 месяца лишения свободы, будут содержать в отдельной камере следственного изолятора в Одессе.

25 февраля одесское отделение Национального антикоррупционного бюро Украины провело ряд обысков в подразделениях Одесского городского совета.

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул стал руководителем этого подразделения.

Одесский эколог, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский утверждает, что в парке «Юность» готовят к очередной застройке территорию санатория «Красные зори».

За сутки в Украине и, в частности, в Одессе поднялись цены на бензин и дизельное топливо.