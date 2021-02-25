В Одессе готовят застройку санатория «Красные зори», – общественник (видео)

Об этом Балинский написал у себя в Facebook и добавил снятое на месте видео, на котором запечатлен процесс рытья траншеи.

Балинский полагает, что траншею роет строительная компания «Будова» для прокладки коммуникаций под грандиозную стройплощадку на месте парка площадью 2,7 га. Он также отмечает, что мэр Одессы Геннадий Труханов «создает ширму для беспредела застройщиков и девелоперов».

«Сложно забыть как два дня назад Геннадий Леонидович гневно и долго заступался за 19 незаконно подрезанных деревьев на улице Воробьева. Профильный вице-мэр Михаил Кучук грозно рассказывал, как для предприятия «Обжора» будут отменены все разрешения. А тем временем, уже через день компания «Будова» начинает рытье траншей в парке «Юность»… Тем самым, в Одессе вчера стартанул масштабнейший по своей наглости и жадности проект по застройке очередного старинного кладбища и рекреационной парковой территории санатория «Красные Зори», – пишет общественник.

По его мнению, «Будова» копает траншеи на улице Литературной и котлован в парке «Юность» для подвода коммуникаций в «Красные Зори».

Между тем, вице-мэр Михаил Кучук в свою очередь уверяет, что снятый на видео процесс – это не что иное как закольцовка трубы «Инфоркводоканала» и к санаторию «Красные зори» никакого отношение не имеет.

«Технические условия к уже построенным домам! С полным восстановлением благоустройства!» – прокомментировал Кучук.

При этом активист Демьян Ганул отметил, что никакого «восстановления благоустройства» на этом месте и в помине нет, а местные жители закопали яму своими силами.

Как сообщалось ранее, в Одессе застройщик вырубил деревья на улице Литературной ради здания отдела продаж. Тогда же глава муниципального управления ГАСКа Александр Авдеев сообщал, что чиновники «разбираются в ситуации», чтобы подробно доложить о ее развитии городскому голове.

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Фото Артема Виноградова