Стерненко отправят в одиночную камеру одесского СИЗО

Экс-главу одесской ячейки “Правого сектора” Сергея Стерненко, который по приговору суда получил 7 лет и 3 месяца лишения свободы, будут содержать в отдельной камере следственного изолятора в Одессе.

В “одиночку” его поместят на время рассмотрения апелляции на приговор, сообщили в адвокатской компании “Миллер”, которая защищает Стерненко.

Ранее его адвокаты просили перевести осужденного в СИЗО Киева, поскольку в Одессе якобы он в опасности.

За что судили Стерненко, ранее рассказал прокурор Одесской области.