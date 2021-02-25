Детективы НАБУ провели обыски у чиновников Одесской мэрии

В пресс-службе ведомства подтвердили информацию об обысках, но подробностей не сообщили, сославшись на тайну следствия.

По информации СМИ, обыски прошли в управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) и юридическом департаменте. Кроме того, по неподтвержденной информации, обыскивали также рабочие кабинеты вице-мэров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги.

Как сообщил глава управления ГАСКа Одесского горсовета Александр Авдеев, детективы НАБУ действительно приходили сегодня к нему домой.

«По поводу обысков спешу разочаровать: никаких незадекларированных квадратных метров у меня нет. Действительно, сегодня ко мне домой пришли по поводу приобретения апартаментов моей сестрой еще в 2014 году, когда даже не работал в ГАСКе», – написал в Facebook Авдеев.

А по информации «Таймера», обыски проводились в рамках дела о строительстве ЖК «Гринвуд» на Французском бульваре. В НАБУ подозревают, что документы на земельный участок под жилкомплексом, а также разрешения на его строительство были выданы незаконно.