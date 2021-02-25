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В Одессе за сутки взлетели цены на бензин (фото)

В Одессе за сутки взлетели цены на бензин (фото)

За сутки в Украине и, в частности, в Одессе поднялись цены на бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы «А-95».

цены на бензин

Так, на текущей неделе стоимость горючего на 1 грн/л дважды подняли в сети АЗС группы «Приват». Вслед за ним выросли цены и у многих других операторов, так как на розничном рынке нефтепродуктов Украины компания «Приват» является ценовым ориентиром.

«Одесская жизнь» побывала на различных заправках города и провела мониторинг текущих цен.

Так, на «Укрнафте» бензин марки А-95 подорожал с 25 до 27,5 грн/л, а за литр дизельного топлива теперь просят 27 грн.

цены на бензин, Укрнафта

Цены в сети «БРСМ-Нафта» выросли на 28 копеек: А-92 подорожал до 24,60 грн/л, А-95 – до 25,60 грн/л, дизтопливо – до 24,50 грн/л.

Одесская сеть «Катрал» повысила стоимость горючего в среднем на 20 копеек.

цены на бензин, Катрал

Подражание произошло и в премиальном сегменте. Теперь в сети WOG все виды топлива подорожали на 10 коп./л: А-92 – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, ДТ – до 29,99 грн/л. АЗС AMIC подняла цену на 7-14 коп/л.

цены на бензин, WOG

В компании «А-95» также отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 16 копеек и составляет 27,16 грн/л, А-95 – 28,16 грн/л (+16 копеек за литр), ДТ – 27,58 грн/л (+14 копеек за литр).

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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