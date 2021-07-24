«Новый» вид транспорта с Котовского, чудом спасенный и смытый Деволановский спуск – новости Одессы за 23 июня

В пятницу, 23 июля 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Тон новостям все еще задавал прошедший 22 июля ливень.

Жители Котовского вспомнили, что добраться в город можно на электричке. И бросились штурмовать станцию Восточную.

Информация о жертве ливня не подтвердилась. Парень чудом выжил, хотя поток нес в море, словно щепку.

Деволановский спуск, прозванный одесситами «канавой», в канаву и превратился. Ну, что тут сказать, «как вы яхту назовете…»

Массы воды с берега нанесли в море много мусора и грязи, так что купаться стало опасно. Можно и заразу подхватить.

А вот отдохнуть на берегу не только можно, но и нужно. Даже если у вас ограниченные физические возможности.

Аукаться ливень будет нам еще долго. Например, проблемными автомобилями-«утопленниками». ОЖ разбиралась, как не купить себе такую проблемную машину.

Ну а если вы от ливня пострадали, читайте, как получить материальную помощь.