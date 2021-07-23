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Рожденный в рубашке: мужчина, смытый ливнем в море в одесской Аркадии, чудом выжил (видео)

Рожденный в рубашке: мужчина, смытый ливнем в море в одесской Аркадии, чудом выжил (видео)

Молодой человек, которого смыло в море в районе Аркадии в Одессе во время ливня 22 июля, выжил. Сейчас он проходит лечение в отделении нейрохирургии одной из городских клинических больниц.

Ранее соцсети облетело видео, на котором видно, как мощный поток воды уносит в море человека без сознания. Инцидент произошел возле ресторана «Ассоль» в Аркадии.

Многие были уверены, что мужчина погиб, хотя официального сообщения о погибших в Одессе во время разгула стихии не было.

Однако, как выяснилось позже, парень родился в рубашке. Также стало известно, что пострадавший – гражданин Польши, и ему еще нет 30 лет. Его доставили в больницу на «скорой» ранним утром 22 июля «в смутном сознании». Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Сейчас молодой человек находится в сознании, но общаться с журналистами категорически отказывается.

«Пациент сейчас в стабильном состоянии. Он получает лечение и обследование согласно протоколу», – рассказала нейрохирург 11-й горбольницы Лариса Петкова.

Напомним, сильный залповый ливень, накрывший Одессу в ночь на четверг, 22 июля, очень сильно ударил по Аркадии: на пляжах снесло шезлонги, топчаны и настилы. Также мощный поток воды буквально вырвал асфальт, а возле ресторана «Ассоль» образовался большой провал.

Сегодня, 23 июля, в Одессе продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия.

Фото: walldeco.ua, видео: Телеграм-канал «Ху…Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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