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Жители Котовского штурмуют электрички на Одессу (фото)

Жители Котовского штурмуют электрички на Одессу (фото)

На сегодняшний день самым востребованным видом транспорта для жителей поселка Котовского стала электричка, идущая со станции Одесса – Восточная.

Об этом свидетельствуют фото, которые опубликованы в Facebook-группе «Одесса как она есть».

«Электричка с поселка Котовского сегодня оказалась даже более востребована, чем вчера. Сейчас все как войдут во вкус, и обратного пути в маршрутку не будет», – иронически комментирует автор публикации.

толпа на электричку на Котовского2

Напомним, в четверг, 21 июля, после обрушившегося на Одессу залпового ливня, поселок Котовского был целый день отрезан от города. Сегодня движение автотранспорта уже возможно, хотя некоторые улицы в самых низинных районах до сих пор остаются затопленными. Поэтому на 7-й Пересыпской транспорт перенаправляют на улицу Черноморского Казачества, где движение открыто в обе стороны, однако имеют место большие пробки.

Курсируют трамваи №1 и №7, но уехать на них жителям Поскота весьма проблематично: все вагоны переполнены.

Таким образом, для жителей поселка остается один выход – штурмовать электрички, на которых уехать в город можно гарантированно и без стояния в многочасовых пробках.

Ранее мы рассказывали, как ходит общественный транспорт в Одессе во второй день после стихийного бедствия 22 июля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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