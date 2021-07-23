Жители Котовского штурмуют электрички на Одессу (фото)

На сегодняшний день самым востребованным видом транспорта для жителей поселка Котовского стала электричка, идущая со станции Одесса – Восточная.

Об этом свидетельствуют фото, которые опубликованы в Facebook-группе «Одесса как она есть».

«Электричка с поселка Котовского сегодня оказалась даже более востребована, чем вчера. Сейчас все как войдут во вкус, и обратного пути в маршрутку не будет», – иронически комментирует автор публикации.

Напомним, в четверг, 21 июля, после обрушившегося на Одессу залпового ливня, поселок Котовского был целый день отрезан от города. Сегодня движение автотранспорта уже возможно, хотя некоторые улицы в самых низинных районах до сих пор остаются затопленными. Поэтому на 7-й Пересыпской транспорт перенаправляют на улицу Черноморского Казачества, где движение открыто в обе стороны, однако имеют место большие пробки.

Курсируют трамваи №1 и №7, но уехать на них жителям Поскота весьма проблематично: все вагоны переполнены.

Таким образом, для жителей поселка остается один выход – штурмовать электрички, на которых уехать в город можно гарантированно и без стояния в многочасовых пробках.

Ранее мы рассказывали, как ходит общественный транспорт в Одессе во второй день после стихийного бедствия 22 июля.