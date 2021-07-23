Купаться на одесских пляжах опасно – виноват ливень

В связи с ливневыми дождями, которые прошли в Одессе 22 июля 2021 года, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Об этом сообщило Управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

Отдыхающим на пляжах одесситам и гостям города рекомендовано временно воздержаться от морского купания до особого распоряжения.

Это сделано, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем

Дело в том, что с поверхностными водами в море попадает много грязи и биологических отходов, таких как остатки пищи, фекалии и другая опасная органика.

Напомним, что 22 июля на Одессу обрушился залповый ливень. За четыре часа выпала двухмесячная норма осадков, в городе затопило многие улицы и дома. Большая часть дождевой воды ушла в море.

Фото Владислава Балинского/Facebook