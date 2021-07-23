Денежная помощь для пострадавших от одесского ливня: кто может рассчитывать?

В Одессе уже давно действует программа помощи людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. В городском бюджете на это заложены деньги. Рекордный ливень причинил Одессе много проблем, пострадало жилье и имущество одесситов.

22 июля вице-мэр Дмитрий Жеман сообщил, что в мэрии собирают информацию о нанесенном ущербе. По его словам, пока рано говорить о том, какой может быть помощь от городских властей. Ремонтные работы или деньги — это тема отдельного разговора, подчеркнул вице-мэр.

Давайте разберемся у кого есть шансы получить помощь и куда нужно обращаться.

Кто может получить деньги?

Право на получение денежной помощи есть у одесситов, переселенцев с оккупированных территорий и гостей города, пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории Одессы. Вот только деньги не раздают всем подряд и по первому требованию. Необходимо доказать, что вы и ваша семья действительно не можете самостоятельно выкарабкаться из сложной ситуации. Будь то пожар или стихийное бедствие.

И какие нужны доказательства?

Нужен документ, подтверждающий причиненные вам убытки. Но это не главное. Человек, который обращается за помощью должен предоставить информацию про свою семью, доходы, собственность и имущество. В противном случае могут отказать в получении помощи. Власти должны понять, что вы нуждаетесь. К примеру, если совершали покупку на сумму более 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев, то это основание для отказа. То же самое касается и денег на счету в банке в размере 10 прожиточных минимумов (около 24 тысяч гривен). Будьте готовы, что к вам домой придет комиссия, чтобы посмотреть условия в которых живете.

Какой минимальный ущерб должен быть?

Об этом ничего не сказано. Но есть упоминания, что власти помогают заменить газовую или электрическую плиту, проточный водонагреватель, а также холодильник, стиральную машину или бойлер. Одним словом, приборы необходимые для жизни. Что касается денег на ремонт поврежденных окон, дверей, сантехники и прочего, то в приоритете многодетные семьи. Адресную помощь не дают для приобретения материалов для утепления стен и балконов. Если пострадала мебель, остекление балкона, электропроводка и водопровод, то это тоже не входит в перечень для предоставления помощи.

Куда подавать заявление?

В районную администрацию Киевского, Малиновского, Приморского или Суворовского района. В зависимости от места жительства или от места происшествия, если речь идет о гостях города.

Также заявление можно подать на сайте Единого центра обращений граждан.

Одесса была на грани катастрофы: залповый ливень едва не привел к затоплению целых районов.