Новый тренер “Черноморца” и третий труд прославленного физика: главные новости Одессы за 15 декабря

В среду, 15 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

15 декабря 2021 года, Кабинет министров Украины продлил действие в стране адаптивного карантина до 31 марта 2022 года. Между тем, в Одесской области снова начало расти количество заразившихся коронавирусом, и если такая динамика будет сохраняться и дальше, регион может снова вернуться в “красную” зону.

Одесский футбольный клуб “Черноморец” сменил владельцев, а вместе с ними – и главного тренера, а в будущем еще и поменяет состав. Так, по крайней мере, утверждают спортивные журналисты и блогеры.

Одесса претендует на то, чтобы принять Всемирную выставку EXPO в 2030 году. И во Франции презентовали видео об Одессе. Город представлен в ролике как место уникального сочетания самобытной архитектуры, неповторимого юмора и оригинальной кухни.

Известный одесский учитель и блогер, преподаватель физики в Ришельевском лицее Павел Виктор выпустил третью книгу своего пятитомника “Физика”. Книга вышла на русском и украинском языках.

Между тем, Одесса постепенно готовится к новогодним праздникам: вот и Приморский бульвар все больше приобретает рождественско-новогодние черты, и “вторая главная” елка на Дерибасовской с каждым днем все красивее и красивее.

А 19 декабря в Одессе состоится ставший уже традиционным парад троллейбусов.