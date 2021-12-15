Елка на Дерибасовской превращается в новогоднюю красавицу (фото)

На главной улице Одессы приступили к украшению «второй главной» елки. Над процессом наблюдают немногочисленные прохожие, а мега-елка на глазах превращается в настоящую новогоднюю красавицу.

Процесс украшения живой елки (состоит почти из 300 сосен) на Дерибасовской – не менее трудоемкий, чем установка ее каркаса и сосновых веток в его многочисленные ячейки.

Каркас установили еще в пятницу, в следующие дни вставляли сосны, потом елка пару дней стояла зеленая и стройная, но без украшений.

И вот сегодня – ее шестой «день творения». Елку украшают мега-игрушками, развешивают светящиеся мега-шары, многие из которых пока лежат на брусчатке в ожидании своего часа.

А вот огромная снежинка – макушка елки – уже красуется на своем месте, как и многие другие игрушки.

Для украшения такой елочки используется и специальная техника.

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