Новости Одессы и Одесской области

Елка на Дерибасовской превращается в новогоднюю красавицу (фото)

Елка на Дерибасовской превращается в новогоднюю красавицу (фото)

На главной улице Одессы приступили к украшению «второй главной» елки. Над процессом наблюдают немногочисленные прохожие, а мега-елка на глазах превращается в настоящую новогоднюю красавицу.

Подписаться

Процесс украшения живой елки (состоит почти из 300 сосен) на Дерибасовской – не менее трудоемкий, чем установка ее каркаса и сосновых веток в его многочисленные ячейки.

Каркас установили еще в пятницу, в следующие дни вставляли сосны, потом елка пару дней стояла зеленая и стройная, но без украшений.

И вот сегодня – ее шестой «день творения». Елку украшают мега-игрушками, развешивают светящиеся мега-шары, многие из которых пока лежат на брусчатке в ожидании своего часа.

Елка на Дерибасовской, украшение, декабрь 2021 г.

А вот огромная снежинка – макушка елки – уже красуется на своем месте, как и многие другие игрушки.

Елка на Дерибасовской, украшение, декабрь 2021 г.-2

Елка на Дерибасовской, украшение, декабрь 2021 г.-4

Елка на Дерибасовской, украшение, декабрь 2021 г.-5

Для украшения такой елочки используется и специальная техника.

Елка на Дерибасовской, украшение, декабрь 2021 г.-6

Елка на Дерибасовской, украшение, декабрь 2021 г.-7

Читайте также:

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить