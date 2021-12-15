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Прославленный физик-блогер из Одессы выпустил третий том книги о занимательной науке

Прославленный физик-блогер из Одессы выпустил третий том книги о занимательной науке

Известный одесский учитель и блогер, преподаватель физики в Ришельевском лицее Павел Виктор выпустил третью книгу своего пятитомника «Физика». Книга вышла на русском и украинском языках.

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Об этом учитель рассказал на своей странице в Facebook.

«Экватор позади. Увидела свет третья книга пятитомного сборника «Физика»… Книги приятно даже просто взять в руки, настолько высоко качество издания. Не говоря уже о великолепных рисунках, выполненных в своеобразном стиле»,

– написал Павел Виктор.

Также читайте интервью Павла Виктора «Одесской жизни»: Павел Виктор: «Мы достигнем успеха, если научим детей трудиться и думать»

Третья книга Павла Виктора, как и первые два тома, содержит интерактивные элементы: прямо с ее страниц можно по QR-коду мгновенно перейти на видеоуроки с решениями задач по заданной теме и демонстрационными экспериментами.

Книга вышла в свет при содействии издательства BookChef и контент-студии CustomLAB.

Напомним, первый том книги одесского физика вышел в декабре 2020 года, а второй – в мае 2021 года. В своих книгах Павел Виктор излагает разделы физики простым и доступным языком.

Напомним, Павел Виктор прославился после того, как стал снимать свои уроки на видео и выкладывать их на YouTube. Таким образом, за 6 лет он отснял более 700 видеоуроков.

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Фото с Facebook-страницы Павла Виктора

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Редакция ПРОФИЛЬ

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