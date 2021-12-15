Одесский Приморский бульвар приобретает новогодние черты

Одесский Приморский бульвар все больше приобретает рождественско-новогодние черты. Несмотря на никак не предновогоднюю погоду, там полным ходом идет подготовка к зимним праздникам.

Неподалеку от памятника Дюку устанавливают новогоднюю карусель. Эта карусель становится новогодней и устанавливается на Приморском бульваре уже второй год подряд.

Сиденья-зверушки, сиденья-кареты уложены пока рядом с каруселью. Среди них просматривается и символ наступающего года — Тигр. Работы идут полным ходом.

Ребятишки с большим интересом наблюдают за процессом установки, даже крутятся у кассы рядом с каруселью, которая, конечно, пока закрыта.

На Приморском бульваре уже можно увидеть наряженные мини-елочки и прочую предпраздничную атрибутику.

Ну а ближе к Думской площади на бульваре уже выстроились рядами новогодние домики — павильоны будущей новогодней мини-ярмарки. Пока они закрыты. Здесь будут продавать глинтвейн, другие напитки, всякие вкусности и сувениры.

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Фото Марии Котовой