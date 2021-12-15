Борьба за Всемирную выставку началась: во Франции презентовали видео об Одессе

Мероприятие прошло во время проведения 169-й Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже. Одесса претендует на то, чтобы принять следующую Всемирную выставку EXPO-2030 году.

Город представлен в ролике как место уникального сочетания самобытной архитектуры, неповторимого юмора и оригинальной кухни.

Одесса подана как «место диалога разных веков, гармонии культур и человеческой славы», – говорится в ролике.

Концепцию самого видеоролика и его презентации разработали компании Gres Todorchuk и Fedoriv Agency. А воплотила идею в жизнь студия видеопродакшена Hronica.

Провели презентацию для гостей ассамблеи вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и 16-летняя студентка Одесского театрально-художественного училища, музыкант и танцовщица, Карина Кардаш.

На заседании, которое прошло онлайн присутствовали дипломаты и представители посольств 170 стран мира.

Конкурентами Одессы выступают города из таких стран как Италия, Южная Корея, Саудовская Аравия и Россия.

Решение о том, кто примет Всемирную выставку EXPO-2030 примут в 2024 году. Для этого проведут тайное голосование в Международном бюро выставок.

Всемирные выставки проводятся с 1851 года. Первая прошла в лондонском Гайд-парке. Ближайшая пройдет с 13 апреля до 13 октября 2025 года в Осаке, Кансай (Япония). Ее тема: «Проектирование общества будущего для нашей жизни».

Тема «Экспо-2030», на проведение которой претендует Украина: «Возрождение. Технологии. Будущее». Международное бюро выставок рассматривать заявки кандидатов до конца 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030» года в Одессе. Чтобы город был готов принять такое мероприятие, его должны модернизировать, улучшить инфраструктуру и внедрить технические новшества.

Если кандидатуру Одессы одобрят во Международном бюро выставок, город полностью преобразится.

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