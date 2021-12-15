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У одесского «Черноморца» новый тренер: ждем новый состав и объявления новых владельцев

У одесского «Черноморца» новый тренер: ждем новый состав и объявления новых владельцев

Официальных заявлений пока никто еще не делал, но спортивные журналисты и блогеры утверждают, что футбольный клуб «Черноморец» сменил владельцев, а вместе с ними главного тренера, а в будущем еще и поменяет состав.

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О том, что клуб уже подписал контракт с новым главным тренером, сообщил у себя в твиттер спортивный журналист Игорь Бурбас.

Григорчук подписал (контракт) с Черноморцем. Теперь официально. В помощниках экс-подопечный Антонов. Штаб может усилить также Гай,

— написал он.

Новым тренером Черноморца стал знакомый одесситам Роман Григорчук

Речь в данном случае идет о Романе Грогорчуке, который уже был главным тренером одесской команды в 2011–2014 годах. Для команды это был вполне удачный период. Под руководством Григорчука Черноморец выходил в финал Кубка Украины, играл в Суперкубке и плей-офф Лиги Европы.

Что касается игрового состава, он тоже сильно изменится. Скорее всего команду покинут игроки, арендованные у Динамо (Киев), а таких в команде большинство.

Что касается смены владельцев клуба, то спортивные журналисты отмечают, что ими стали бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Также сообщается, что в планах деловых партнеров приобрести и стадион «Черноморец».

Сейчас в первенстве украинской Премьер-лиги зимняя пауза. За это время новый главный тренер должен сформировать новый состав.

Отдельно отметим, что назначение Григорчука главным тренером команды с радостью прияли фанаты Черноморца. Их отношение к его персоне совсем не такое, какое было к Юрию Морозу, который тренировал команду первую половину этого футбольного сезона.

Ультрас Черноморца даже выдвигали ультиматум руководству клуба, чтобы Мороз был уволен вместе с игроками, которых тот привел из киевского Динамо. Иначе фанаты угрожали срывать матчи команды.

На практике же эти угрозы вылились в атаки на автобус клуба, когда тот перевозил игроков. Для этого использовались дымовые шашки, петарды и файеры.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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